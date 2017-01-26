Массовая драка в центре Москвы произошла из-за бутылки спиртного

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После массовой драки, которая произошла в ночь на 26 января в центре Москвы, госпитализированы шесть человек. По данным СМИ, потасовка произошла из-за того, что две группы нетрезвых молодых людей не поделили бутылку спиртного.

Шесть человек пострадали в результате массовой драки в центре Москвы на Страстном бульваре. Как сообщает "МИР 24", пострадавшие участники потасовки доставлены в институт имени Склифосовского и городские больницы №1 и №36.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. В конфликте, который произошел около часа ночи, приняло участие две группы молодых людей. Некоторым удалось сбежать с места происшествия до приезда сотрудников полиции. После оказания помощи медики отпустили троих человек.

По данным сайта радиостанции "Говорит Москва", молодые люди были нетрезвы и начали драку, не поделив бутылку с алкоголем.

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