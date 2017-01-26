Взрыв на ТЭЦ в Пензе произошел из-за обрушения крыши

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К взрыву на ТЭЦ-1 в Пензе привело обрушение крыши в районе пятой турбины станции. Обломки упали на трубы газопровода. В МЧС заявили, что в результате инцидента один человек получил ранения. В свою очередь, в министерстве здравоохранения региона сообщили об одной жертве происшествия.

Взрыв на ТЭЦ-1 в Пензе произошел после обрушения крыши в районе пятой турбины станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Сотрудники спецслужб сообщили, что из-за рухнувшей кровли оказались повреждены трубы газопровода, после чего, произошел взрыв. Сейчас к месту аварии подтянуты все аварийно-спасательные службы города. Кроме того, на месте работают эксперты. Они восстановят картину произошедшего и установят обстоятельства, которые привели к инциденту.

Между тем, поступают разные данные о погибших и пострадавших в результате взрыва. В министерстве здравоохранения Пензенской области сообщили об одном погибшем. Однако в региональном ГУ МЧС, в свою очередь, подчеркнули, что жертв нет, передает "Интерфакс". Там добавили, что есть информация об одном пострадавшем и заявили, что теплоснабжение города не нарушено.

Ранее сообщалось, что из-за хлопка обрушились металлические конструкции здания ТЭЦ в Пензе на площади 600 квадратных метров.