В Москве ликвидирован пожар на заводе "МиГ"

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На территории завода "МиГ" на севере столицы случился пожар. Возгорание произошло на втором этаже в неиспользуемом здании. Причиной стало горение мусора на площади 25 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

На севере Москвы ликвидирован пожар в здании на территории завода "МиГ". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Возгорание произошло на втором этаже и в настоящее время потушено.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по столице сообщали о пожаре по адресу 1-й Боткинский проезд, дом 7. "Заявка поступила в дежурную часть в 14:34. Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что в отдельно стоящем неэксплуатируемом здании на втором этаже происходит загорание мусора на площади около 25 квадратных метров. Огонь был локализован, открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.