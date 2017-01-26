Из-за взрыва на ТЭЦ в Пензе частично прекратилось теплоснабжение

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Глава Пензенской области Иван Белозерцев в микроблоге Twitter сообщил, что взрыв на ТЭЦ-1 в городе привел к частичному прекращению теплоснабжения. По его словам, остановлена одна турбина. Идет запуск второй. Полностью теплоснабжение будет восстановлено в течение четырех часов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что из-за аварии на городской ТЭЦ-1 остановлена одна турбина. По его словам, сейчас идет запуск второй.

В своем Twitter глава региона подчеркнул, что теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение четырех часов.

Кроме того, Белозерцев поручил оказать помощь семье погибшего работника станции и выразил соболезнования его семье и близким.

Дал поручение оказать помощь семье погибшего в результате аварии работника ТЭЦ-1. Соболезную — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что взрыв на ТЭЦ-1 произошел после обрушения крыши в районе пятой турбины станции. Обломки повредили трубы газопровода. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что при взрыве погиб сварщик.

Также отмечалось, что теплоснабжение города из-за аварии не нарушено.