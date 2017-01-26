Вытолкнувший из машины пассажирку с ребенком таксист задержан

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В Москве таксист вытолкнул из машины пассажирку с двухлетним ребенком. В результате инцидента мальчик получил травму. Водитель задержан.

В столице задержали таксиста, который вытолкнул из машины пассажирку с двухлетним мальчиком. После инцидента ребенку понадобилась медицинская помощь, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, в дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Таксист вышел из машины и вытолкнул мать вместе с мальчиком. Ребенок упал и ударился головой об землю.

По факту происшедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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