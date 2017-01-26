В "Шереметьево" к экстренной посадке готовится Airbus A350

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В столичном аэропорту "Шереметьево" к экстренной посадке готовится самолет, следовавший из Хошимина в Хельсинки.

В столичном аэропорту "Шереметьво" готовятся принять борт авиакомпании Finnair Airbus A350, который запросил экстренную посадку в воздушной гавани. Известно, что он летел рейсом Хошимин (Вьетнам) – Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, в пресс-службе авиакомпании Finnair TVC.RU сообщили, что рейс приземлился в Москве для дозаправки. "Эта необходимость возникла из-за непредвиденного изменения маршрута. В связи с празднованием в Индии основного национального праздника, Дня Республики, часть ее воздушного пространства была закрыта для самолетов по соображениям безопасности. В результате пилотам пришлось отклониться от обычного маршрута, что вызвало удлинение траектории и увеличение расхода топлива. Борт AY28 полностью исправен и после дозаправки отправится в конечный пункт назначения".