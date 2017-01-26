Около 300 человек вызволили спасатели из снежного плена на Алтае

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Масштабная спасательная операция в четверг успешно завершилась в Алтайском крае. Там сотрудники МЧС эвакуировали из снежного плена в общей сложности около 300 человек. Они оказались заблокированными в собственных машинах и автобусах, на разных автотрассах региона. Чтобы добраться до оказавшихся в западне людей, потребовались усилия всех экстренных служб края. Местами сугробы превышали два метра.

Восемь пассажирских автобусов и 44 легковушки. В снежный плен сразу на нескольких алтайских трассах этой ночью попали почти 300 человек, передает "ТВ Центр".

Ураганный ветер, сильнейшая метель и нулевая видимость. Автомобильная вереница на дороге Поспелиха-Курья растянулась на полтора километра. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. На помощь замерзающим бросили все силы экстренных служб.

Пока тяжелая техника пробивалась сквозь заносы, водителей и пассажиров эвакуировали в пункты обогрева. В снежной пустыне развернули 42 "оазиса" на тысячу человек.

Борьба со стихией продолжалась несколько часов. Вызволить автоколонну из ловушки удалось только на рассвете. "Все транспортные средства, попавшие в снежные заторы, из снежных заторов эвакуированы. Ведется эвакуация людей в пункты временного размещения. Осуществляется доставка топлива к автомобилям. Также горячее питье. Обстановка находится под контролем", - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олег Еременко.

МЧС и местные власти призывают население не только отказаться от междугородних поездок. Даже не выезжать за пределы населенных пунктов. Но к советам прислушиваются не все. Телефоны горячей линии специально созданного оперативного штаба раскаляются от звонков. Количество аварий зашкаливает.

На место экстренно выезжают сотрудники ДПС. Либо сами вытягивают слетевшие с дороги автомобили, либо просят помочь водителей внедорожников. В благодарность получают теплые слова.

12 региональных трасс и две федеральные перекрыты. И в ближайшее время, прогнозируют метеорологи, ситуация вряд ли изменится. Атлантический циклон - он "затягивает" тёплые воздушные массы в Арктику, а холодные теснит к югу Сибири, европейской части России и Уралу - отступит только к концу января. Что, впрочем, расстраивает не всех жителей заснеженных регионов.

Михаил Шекоян, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".