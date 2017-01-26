Путин вручил государственные награды

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Владимир Путин вручил в четверг в Кремле государственные награды выдающимся россиянам. Более 30 человек, работающих в сфере науки, здравоохранения, искусства и на производстве, получили ордена, медали и знаки о присвоении почётных званий. По словам президента, всех награжденных объединяет "высочайший уровень мастерства, умение работать и, что самое главное, добиваться поставленных целей".

Каждый, кто приглашен в Екатерининский зал Кремля, добился успеха в разном. Но всех этих людей объединяет работа во благо своей страны. Это особо подчеркивает президент, вручая заслуженные государственные награды, передает "ТВ Центр".

"Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать, причём с полной самоотдачей, и, что самое главное, добиваться поставленных целей. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может, и миллионов людей", - заявил Путин.

Так, не раз рисковал своей жизнью летчик-испытатель Валерий Поташов. Именно он одним из первых поднял в небо целую серию отечественных самолетов, среди которых многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. В полной мере свои возможности машина показала в Сирии, нанося высокоточные удары по террористам.

Ордена Александра Невского удостоен директор Московского "Ленкома" Марк Варшавер. Александр Масляков из рук президента получает Орден за заслуги перед отечеством II степени. Следом, за Орденом Почета выходит Василий Ливанов, известный на весь мир Шерлок Холмс, посоревноваться с которым в узнаваемости сложно даже новым звездам кинопроката.

Сразу несколько представителей отечественного здравоохранения получают в четверг государственные награды. Среди них кардиохирург Ренат Акчурин и акушер-гинеколог Марк Курцер. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный удостоен ордена "За заслуги перед отечеством четвертой степени". Орденом дружбы наградил Владимир Путин официального представителя российского МИД Марию Захарову. Певица Зара - получила звание заслуженного артиста России.

Среди награжденных не только известные медийные персоны, деятели искусства, ученые, дипломаты, журналисты. В Екатерининский зал Кремля приглашены люди рабочих профессий, которые никогда и не были на президентском приеме.

В школе Уфы учителем химии работает Лиза Агадуллина. Теперь народный учитель России. За 58 лет стажа она воспитала тысячи учеников, но говорит, что никогда не штамповала отличников, не заставляла зубрить параграфы, а воспитывала личность ребенка.

В Кремль со своего рабочего места уехал и Юрий Пушкин - электромонтажник сызраньского "Тяжмаша". Почти 60 лет он работает на этом предприятии, здесь говорят, что опытнее человека просто не найти.

Юрий Пушкин награжден Орденом за заслуги перед отечеством IV степени. Владимир Путин в четверг подчеркнул, именно благодаря успехам таких людей успешнее становится вся Россия. А в конце встречи президент традиционно поднял вместе со всеми бокал шампанского и получил в подарок сувенир из Чукотки, сделанный своими руками.

Пётр Вершинин, Александр Савин, Станислав Ильин, "ТВ Центр", Москва.