Спасатели эвакуируют людей из-за пожара на "Электродном заводе" в Петербурге

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На территории "Электродного завода" в Санкт-Петербурге произошло возгорание. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию людей из ближайших зданий. Сведений о пострадавших пока нет.

В Санкт-Петербурге эвакуируют сотрудников "Электродного завода" и торгового центра "Аквилон" из-за пожара на территории завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. В настоящее время на месте работают 118 спасателей. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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