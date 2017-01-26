Путин назвал МиГ-35 уникальной машиной

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Президент России Владимир Путин наблюдал за летными испытаниями нового истребителя МиГ-35 во время видеоконференции. Глава государства назвал этот самолет интересной и уникальной машиной. По его словам, МиГ-35 имеет хороший экспортный потенциал.

Президент России Владимир Путин оценил перспективы нового истребителя МиГ-35. По его словам, самолет усилит Вооруженные силы страны и будет иметь хороший экспортный потенциал, передает "Интерфакс".

"Это просто действительно интересная, уникальная машина", - подчеркнул российский лидер во время видео-конференции по случаю начала летных испытаний МиГ-35. Он напомнил, что истребитель обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением и способен работать как по земной, так и по морской поверхности.

"Очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши Военно-космические силы, но и этот самолет имеет хороший экспортный потенциал. Имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина - МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя, есть подготовленные кадры", - подчеркнул глава государства.

При этом Владимир Путин отметил, что российская промышленность, а также все, что связано с эксплуатацией МиГ-35, должны быть готовы к тому, чтобы "предложить нашим потенциальным партнерам максимально необходимые в современном мире услуги по обслуживанию этой техники".

Кроме того, президент поздравил создателей МиГ-35 с началом его летных испытаний.

Испытания самолета поколения 4++ проходят на территории производственного комплекса российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в Луховицах в Московской области. Изначально планировалось, что Путин лично будет присутствовать на презентации МиГ-35. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что погодные условия не позволяют главе государства приехать в Луховицы. В итоге с комплексом была установлена видеосвязь из Кремля.

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