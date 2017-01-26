Патриарх Кирилл предложил открыть в России банки для бедных

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В Госдуме в четверг открылись пятые Рождественские парламентские встречи. Перед депутатами выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель подчеркнул важность диалога между государством и церковью. Он обозначил позицию РПЦ по основным вопросам и выступил с рядом инициатив. Патриарх призвал уделить особое внимание поддержке малоимущих и социально незащищенных граждан.

Парламентские встречи с представителями церкви проводятся в рамках международных рождественских образовательных чтений пять лет подряд. Четыре из которых их сопредседателем является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Для предстоятеля РПЦ это первое совместное мероприятие с новым составом Госдумы седьмого созыва. В зале заседаний не только православные священники, но и представители духовенства традиционных религиозных общин и общественных организаций, передает "ТВ Центр".

В самом начале своего выступления патриарх отметил: светскость страны, закрепленная в Конституции, не является препятствием для диалога церкви и государства. У религиозных организаций, по мнению главы РПЦ, есть нравственная ответственность выражать свое мнение в отношении того, что происходит в стране и в мире и особенно того, что затрагивает внутреннюю духовную жизнь людей. Отдельно предстоятель Русской православной церкви, которая сейчас переживает атаки на свои храмы на Украине, остановился на ситуации в этой стране.

"Мы видим, как с использованием очень изощренных технологий и средств между русскими и украинцами поистине с дьявольским искусством обильно сеются семена розни и вражды. Украина сейчас переживает очень сложный этап в своей истории. Настроение внутри страны сказывается и на российско-украинских отношениях, что во многом обусловлено, и это уже ни для кого не секрет, действием внешних сил. Но народы России и Украины, переживающие ныне во взаимоотношениях сложные испытания, призваны сохранить братское общение и единство, проявить стойкость и не позволить геополитическим жерновам перемолоть нашу многовековую духовно-культурную общность", - заявил патриарх.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в год столетия Великой октябрьской революции, которая вызвала раскол общества, вылившийся в длительную братоубийственную войну, необходимо помнить историю. Не забывать самые тяжелые ее страницы, вынести из минувшего столетия уроки и двигаться вперед.

"Наша страна сегодня динамично развивается, укрепляя свои позиции в мире, активно защищая идеалы, близкие всему человечеству, права и свободы личности. Более того, растет количество стран, поддерживающих наши позиции по основным вопросам международной политики. Попытки международной изоляции нашей страны, как политической, так и экономической, провалились", - указал Володин.

Геннадий Зюганов напомнил, каких индустриальных высот достиг в свое время СССР и призвал сейчас использовать по-максимуму новое окно возможностей.

Готовое социальное предложение от патриарха - освободить малообеспеченные многодетные семьи от налога на недвижимость. Глава РПЦ также призвал депутатов помочь решить проблему абортов и выработать комплекс мер по поддержке материнства и детства. Патриарх Кирилл попросил Госдуму запретить микрофинансовые займы, которые вгоняют в долговые ямы, как правило, самые незащищенные слои населения. И предложил создать по аналогии с Индией банк для бедных с разумными процентами.

По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, одними Рождественскими чтениями встречи депутатов и представителей церкви ограничиваться не должны. Нужны круглые столы, конференции и настоящие парламентские слушания. Ведь в зале заседаний прозвучало немало конкретных предложений, которые вполне могут быть реализованы. По словам спикера Госдумы, это и есть настоящий диалог между государством, обществом и религиозными конфессиями.

Лилия Акиньшина, Марк Новогрудский, Александр Терентьев, Андрей Костров, "ТВ Центр".