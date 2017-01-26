В Сочи пациент напал на врача скорой помощи

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В Сочи полицейские задержали мужчину, который напал на врача "Скорой помощи" и повредил реанимационное оборудование. Им оказался 27-летний местный житель. Инцидент произошел накануне. Медики приехали на вызов и пытались оказать помощь мужчине, который был без сознания. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотической комы. Врачам удалось привести пациента в чувства. Но, придя в себя, вместо благодарности он избил фельдшера и убежал.

Упал, очнулся - и всё полетело вниз. Пациент сочинской скорой оказался быстрым на расправу. После инцидента пациент, как ни в чем не бывало, сел в свою машину. И скрылся в неизвестном направлении. Правда, дебошира нашли быстро. Определили подозреваемого по отпечаткам пальцев, передает "ТВ Центр". Неоднократно судимый мужчина часто злоупотребляет своим автографом.

"Сотрудники полиции установили личность подозреваемого мужчины и задержали его на одной из улиц города Сочи. Им оказался 27-летний местный житель. По предварительным данным, он мог находиться в наркотическом опьянении", - сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.

Полицейские дипломатично называют "мог", но медики даже не сомневаются: мужчина не просто находился под сильными психотропными веществам, он уже пребывал в коматозном состоянии. Потому друзья наркомана и позвонили на 03. Бригада скорой подоспела вовремя: еще несколько минут и вытащить с того света этого пациента уже никто бы не смог. Укол антидота вызвал у человека в коме взрыв чувств.

"Попросил их: "Отпустите, пожалуйста, мне очень холодно". До того холодно, что дрожал невозможно. Ни руки не чувствовал, ничего не чувствовал. Никто не хотел меня отпускать. Попросил: "Включите печку!" – рассказал подозреваемый.

В поисках тепла агрессивный пациент перевернул карету скорой вверх дном. Поднялась рука и на женщину-фельдшера. "Повысилось давление у неё. На голове следы были ушибов. Затем у неё появилась рвота, ухудшение состояния, была осмотрена еще на станции скорой помощи и госпитализирована в нейрохирургическое отделение ГБ 4", - отметил врач скорой медицинской помощи Сочи Виталий Сафонов.

У сочинского фельдшера сотрясение мозга.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".