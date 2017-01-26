СКР возбудил дело по факту аварии на ТЭЦ в Пензе
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели сварщика на ТЭЦ в Пензе. Кроме того, в результате происшествия на станции без тепла остались 300 домов. В настоящее время в мэрии города собрался оперативный штаб по данному вопросу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего при аварии на ТЭЦ в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР по региону.
"Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, начальник Управления по делам ГО ЧС города Пензы Алексей Михайлов сообщил, что в результате аварии без тепла остались 300 домов. По его словам, в настоящее время в мэрии собрался оперативный штаб для решения ситуации.
Ранее сообщалось, что на ТЭЦ в Пензе произошло обрушение крыши в районе пятой турбины станции. Обломки повредили трубы газопровода. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что при происшествии погиб сварщик.
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