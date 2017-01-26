Россия зафиксировала 3 нарушения режима тишины в Сирии за сутки

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В Минобороны России сообщили, что в Сирии зафиксированы три нарушения режима тишины за сутки. В свою очередь, в Турции заявили о восьми нарушениях. При этом, российская сторона подтверждает только одно из них.

Россия зафиксировала за сутки три нарушения перемирия в Сирии. Об этом сообщается в бюллетене центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике.

В сообщении отмечается, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за 24 часа зафиксировала два нарушения в провинции Хама и одно – в Дамаске.

В свою очередь, турецкая часть представительства заявила о восьми нарушениях – по четыре в Алеппо и Дамаске. При этом, российская сторона подтвердила только одно из них.