Студент получил удар топором по голове во время квеста в Москве

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СКР инициировал проверку по факту получения травмы студентом во время квеста "Кровавый Санта" в столице. Следователи намерены оценить действия организаторов игры. Ранее сообщалось, что актер случайно ударил одного из участников квеста топором по голове.

Следственный комитет России начал проверку по факту получения травмы головы студентом во время квеста "Кровавый Санта" в столице. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

"Из сообщения СМИ следует, что 22 января 22-летний мужчина, находясь на территории авторемонтного завода, расположенного по улице Авиамоторной, во время прохождения квеста "Кровавый Санта" получил травму головы. По данным автора статьи, молодому человеку телесные повреждения были нанесены актером квеста", - приводит слова Ивановой ТАСС.

По ее словам, в ходе проверки следователи оценят действия организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время этого мероприятия.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в Москве актер случайно ударил одного из участников квеста топором по голове. В результате инцидента у потерпевшего разорвано ухо. Кроме того, он получил травму головы.