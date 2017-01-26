Стрелки часов Судного дня передвинули на 30 секунд к Апокалипсису

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Стрелки символических часов Судного дня перевели на 30 секунд к полуночи, символизирующей всемирную катастрофу. Теперь они показывают время 23:57:30. Такое решение эксперты приняли, в частности, в связи с отказом лидеров основных ядерных держав сократить запасы оружия массового поражения.

Стрелки часов Судного дня, предупреждающих о возможном приближении глобальной катастрофы, передвинули на 30 секунд вперед. Сейчас они показывают время 23:57:30, сообщает сайт журнала Bulletin of Atomic Scientists.

Таким образом, в настоящий момент часы показывают, что до Апокалипсиса остались символические две с половиной минуты. Эксперты считают основаниями для такого шага отказ лидеров основных ядерных держав сократить свои запасы оружия массового поражения. В частности, они вспомнили о заявлениях президента США Дональда Трампа о ядерном оружии, а также об изменениях в климате. Кроме того, отмечен рост националистических настроений на планете.

Ранее Трамп заявлял, что США должны увеличить свои ядерные боезапасы. Также он пообещал, что отменит международное соглашение по противодействию изменению климата.

В январе прошлого года стрелки часов Судного дня оставили на прежнем месте. А вот в 2015 году экспертный совет принял решение передвинуть стрелки на две минуты вперед.

Максимальное приближение к полуночи на часах произошло в 1953 году. Тогда до всемирной катастрофы оставалось две минуты. Именно в том году СССР провел первые испытания водородной бомбы.

Часы Судного дня являются проектом журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists. Его начали в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы. Решение о переводе стрелок в вверх или вниз принимает совет директоров журнала, а также приглашенные эксперты, в том числе, лауреаты Нобелевской премии.

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