Советник Путина не предлагал ограничить интернет по примеру Китая

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В четверг СМИ сообщили, что советник президента Герман Клименко предложил ограничить интернет в России по примеру Китая. Позже он пояснил, что просто говорил о существующих мировых практиках по информационной безопасности. В свою очередь, Дмитрий Песков отметил, что мнение Клименко не является официальной позицией Кремля по этому вопросу.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что он не предлагал использовать китайский опыт регулирования интернета в России. По его словам, он просто говорил о существующих мировых практиках по этой теме.

"На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел в виду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в России как в Китае, не шло", - приводит слова Клименко ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что советник президента предложил ограничить интернет в нашей стране для обеспечения информационной безопасности, как это делается в Китае.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что мнение Клименко об ограничениях интернета является частным и не нужно его рассматривать как официальную позицию Кремля.