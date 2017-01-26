Самолеты России и Турции атаковали 3 пункта управления ИГ в Сирии
Теги: минобороны турция Сирийский конфликт иг вкс
Самолеты ВКС России и ВВС Турции уничтожили три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков ИГ в Алеппо. От ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также истребители Су-35С. Со стороны Турции участвовали F-16 и F-4.
ВКС России и ВВС Турции 26 января атаковали объекты запрещенной в нашей стране террористической группировки "Исламское государство" в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.
В российском Минобороны сообщили, что от ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также истребители Су-35С. Со стороны Турции в совместной операции участвовали многоцелевые истребители F-16 и F-4. Авианалет был согласован с Дамаском.
В результате российские самолеты уничтожили три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков.
Ранее самолеты России и Турции уже проводили совместные авиаудары по объектам ИГ в Сирии. 23 января российские ВКС и турецкие ВВС нанесли удары по террористам в провинции Алеппо. В результате было поражено 22 цели. Всего было задействовано три российских и четыре турецких военных самолета.
18 января в первом совместном авиаударе по ИГ приняли участие девять самолетов ВКС России и восемь самолетов ВВС Турции. Им удалось поразить 36 объектов террористов.
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