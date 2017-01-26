Президент Мексики отказался от встречи с Трампом

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По словам Энрике Пенья Ньето, мексиканские представители не будут участвовать во встрече с президентом США. Первый личный разговор лидеров двух стран должен был состояться на следующей неделе. Ранее Дональд Трамп говорил о готовности отказаться от диалога с президентом Мексики из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что он не поедет на первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была состояться на следующей неделе. Об этом Пенья Ньето написал на своей странице в Twitter.

"Этим утром мы сообщили Белому дому, что не будем участвовать в деловой встрече с президентом США, запланированной на следующий вторник", - отметил он.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 января 2017 г.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2017 г.

Ранее Дональд Трамп писал в своем Twitter, что он готов отказаться от диалога со своим мексиканским коллегой из-за разногласий по поводу строительства стены на границе между двумя странами.

Накануне президент США подписал распоряжения, направленные на улучшение безопасности страны и ужесточение иммиграционной политики страны. Один из этих документов предполагает строительство стены на границе с Мексикой.

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