Президент Мексики отказался от встречи с Трампом
Теги: В мире сша мексика встреча трамп
По словам Энрике Пенья Ньето, мексиканские представители не будут участвовать во встрече с президентом США. Первый личный разговор лидеров двух стран должен был состояться на следующей неделе. Ранее Дональд Трамп говорил о готовности отказаться от диалога с президентом Мексики из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что он не поедет на первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была состояться на следующей неделе. Об этом Пенья Ньето написал на своей странице в Twitter.
"Этим утром мы сообщили Белому дому, что не будем участвовать в деловой встрече с президентом США, запланированной на следующий вторник", - отметил он.
Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 января 2017 г.
of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2017 г.
Ранее Дональд Трамп писал в своем Twitter, что он готов отказаться от диалога со своим мексиканским коллегой из-за разногласий по поводу строительства стены на границе между двумя странами.
Накануне президент США подписал распоряжения, направленные на улучшение безопасности страны и ужесточение иммиграционной политики страны. Один из этих документов предполагает строительство стены на границе с Мексикой.
Читайте также:
По США прокатилась волна протестов из-за указов Трампа
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой