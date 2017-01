Президент Мексики отказался от встречи с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что он не поедет на первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была состояться на следующей неделе. Об этом Пенья Ньето написал на своей странице в Twitter.

"Этим утром мы сообщили Белому дому, что не будем участвовать в деловой встрече с президентом США, запланированной на следующий вторник", - отметил он.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.