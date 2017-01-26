МВД завело дело на таксиста, вытолкнувшего из машины мать с ребенком

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Уголовное дело возбуждено против водителя такси, который вытолкнул женщину с двухлетним ребенком из своей машины в столице. Мальчику понадобилась медицинская помощь после случившегося. Ранее сообщалось, что таксист был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя такси, который в ходе ссоры вытолкнул из автомобиля пассажирку с двухлетним ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"По факту происшедшего проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "Побои", - говорится в сообщении.

Кроме того, агентство "Москва" отмечает, что водитель такси находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в столице задержали таксиста, который вытолкнул из машины пассажирку с двухлетним мальчиком. После инцидента ребенку понадобилась медицинская помощь. По данным правоохранителей, в дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило, что мальчик испачкал ногами сиденье автомобиля.

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