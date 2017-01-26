В Киеве готовят план по реинтеграции Крыма в состав Украины
Министр по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что в Киеве готовится документ о реинтеграции Крыма. В течение месяца он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. По его словам, аналогичный законопроект уже утвержден по Донбассу.
Киев в течение месяца подготовит документ о реинтеграции Крыма в состав Украины. Об этом заявил министр по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью изданию "Украинская правда".
Он подчеркнул, что аналогичный документ уже утвержден по Донбассу. Черныш добавил, что возможность реинтеграции Крыма будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами.
По словам украинского министра, данный законопроект, в частности, предусматривает возможность предоставления населению административных услуг и дистанционного образования. Также может быть восстановлена инфраструктура теле- и радиовещания. При этом, речи о возобновлении экономических связей не идет.
Ранее 23 января президент Украины Петр Порошенко внес изменения в военно-административное деление своей страны. Согласно его указу, будет создана военно-воздушная зона "Восток". В нее вошли районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Несмотря на это, в Киеве результаты плебисцита не признают.
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