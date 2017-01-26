Неизвестные с оружием ограбили ювелирный магазин в Жулебине

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Вооруженное нападение совершено на ювелирный магазин в столице. Во время ограбления были ранены несколько человек. В настоящее время полиция ищет подозреваемых в совершении налета.

На юго-востоке Москвы неизвестные ограбили ювелирный магазин, угрожая оружием. Об этом сообщает портал Life. Нападение было совершено на торговую точку в Жулебине, из которой были украдены различные ювелирные украшения.

В ходе ограбления магазина злоумышленники ранили несколько человек. В настоящее время полиция ищет подозреваемых в совершении этого преступления.