В Пензе после аварии на ТЭЦ развернули мобильный пункт обогрева

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В Пензе после ЧП на местной ТЭЦ более чем в 470 жилых домах снижена температура отопления. Полностью отключены от подачи тепла семь больниц, 40 детских садов и 27 школ. Все ремонтные работы по восстановлению теплосетей энергетики обещают завершить к утру пятницы. Власти развернули мобильный пункт обогрева.

В Пензе без тепла остаются 471 жилой дом, а также более 30 соцобъектов. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе, развернутом для ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ. Ремонт теплосетей планируется завершить к утру пятницы.

Администрация города развернула мобильный пункт обогрева для людей, оставшихся в мороз своих квартирах. "Мобильный пункт обогрева разворачивается в санатории имени Володарского в микрорайоне Ахуны. В нем могут разместиться все жители города, у кого в квартирах холодно, и там переночевать", - сообщили в оперативном штабе.

Между тем в Пензе температура воздуха опустилась ниже 20 градусов мороза. По предварительным данным, авария произошла во время гидравлических испытаний оборудования, которое проверяли после ремонта. При резком скачке давления одну из деталей сорвало, и она пробила кровлю здания. Это привело к обрушению металлических конструкций крыши на площади около 500 квадратных метров.

В результате ЧП погиб один рабочий. Кроме того, гидроудар спровоцировал три прорыва на тепловых магистралях. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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