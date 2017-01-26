Трамп: Мексика должна относиться к США с уважением

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Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Мексики, в случае, если Мехико начнет уважать Вашингтон. Таким образом он прокомментировал отмену первого личного разговора с Энрике Пеньи Ньето. Президент США отметил, что в настоящее время такой диалог был бы бесплодным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с мексиканским коллегой Энрике Пеньи Ньето состоится, если Мексика начнет уважать его страну. Об этом он рассказал на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии.

"Мы с президентом Мексики согласились отменить свою планировавшуюся встречу, которая должна была состояться на будущей неделе. Такая встреча была бы бесплодной, если Мексика не начнет относиться к США справедливым образом, с уважением. А я хочу двигаться иным путем, у нас нет выбора", - приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее в четверг президент Мексики заявил, что он не поедет на первую личную встречу с Трампом, которая должна была состояться на следующей неделе. В свою очередь, президент США говорил о готовности отказаться от диалога со своим мексиканским коллегой из-за разногласий по поводу строительства стены на границе между двумя странами.

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