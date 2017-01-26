В квартире на западе Москвы обнаружено тело 14-летней девочки

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Сотрудники ГСУ СКР по Москве проводят доследственную проверку по факту обнаружения в квартире на западе Москвы тела 14-летней девочки. Следователи отмечают, что признаков насильственной смерти на теле подростка при визуальном осмотре не обнаружено.

В квартире одного из домов на улице Скульптора Мухиной в Ново-Переделкине обнаружено тело 14-летней девочки. Как сообщает сайт ГСУ СКР по Москве, признаков насильственной смерти на теле подростка при визуальном осмотре не обнаружено.

"Несмотря на оказанные реанимационные действия врачей скорой помощи, ребенок скончался", - говорится на сайте ГСУ СКР.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.