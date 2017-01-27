Путин и Трамп поговорят по телефону в выходные

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Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью американским СМИ. Когда именно состоится беседа, президент США не уточнил, но, по данным СМИ, это произойдет уже в эти выходные. Последний раз Путин и Трамп разговаривали в середине ноября.

Дональд Трамп встретится в пятницу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Она станет первым иностранным лидером, который посещает Вашингтон после инаугурации нового президента США, передает "ТВ Центр".

Планируется, что лидеры обсудят экономические отношения между двумя странами, а также вопросы безопасности и обороны. В числе тем переговоров будут и отношения с Россией. По итогам встречи Трамп и Мэй дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее Мэй выступила на съезде Республиканской партии США в Филадельфии. Она призвала новое американское правительство налаживать отношения с Россией, но действовать осторожно и "быть начеку".

А в выходные, как ожидается, Дональд Трамп поговорит по телефону с Владимиром Путиным. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Белого Дома. Сам президент США в интервью Fox News сказал, что беседа состоится в ближайшее время.