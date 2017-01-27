Мэрия Пензы обещает восстановить теплоснабжение к 10 утра

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Коммунальщики Пензы восстановили теплоснабжение в 75% жилых домов и социальных объектов. Полностью обеспечить жителей теплом планирует к 10:00.

В Пензе восстановлено отопление в 75% жилых домов, больницах и школах после крупной коммунальной аварии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне днем на местной ТЭЦ во время гидравлических испытаний произошел резкий скачок давления, что вызвало взрыв в главном корпусе. Обрушилась кровля здания площадью около 500 квадратных метров. На месте погиб один рабочий. ЧП спровоцировало три прорыва тепловых магистралей. Без теплоснабжения остались 27 тысяч горожан, десятки больниц, школ и детских садов. При том, что температура воздуха в Пензе -22 градуса.

Для людей спасатели МЧС экстренно развернули мобильные пункты обогрева. Часть жителей провела ночь в санатории имени Володарского. Ремонтные работы продолжаются. Полностью восстановить подачу тепла коммунальщики обещают утром.