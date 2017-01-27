Российские военные за сутки обезвредили почти 200 бомб в Алеппо

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В Алеппо продолжают свою работу российские сапёры. За сутки они обезвредили свыше ста взрывных устройств разной сложности. Специалисты российского центра по примирению враждующих сторон за минувший день провели восемь гуманитарных акций в провинциях Латакия и Алеппо.

Одна из школ в восточном Алеппо. Таких в городе десятки, но именно здесь после долгого перерыва вновь зазвучали детские голоса. Учебного года, как такого, в Алеппо нет, передает "ТВ Центр". Это не уроки. Скорее, внеклассные занятия. Учителя просто пригласили в школу своих учеников. Тех, чьи родители не смогли уехать из города во время блокады террористов. Детская память сохранила эти страшные дни. Первое, что рисует на доске маленький Язан Сармини - фигуру мужчины черным мелом.

А вот в руках восьмилетней Сибы мелки разноцветные. Девочка очень ждет весну, когда появятся цветы и зеленая трава, на которой можно играть, как раньше - до наступления войны.

Чтобы школьники безопасно вернулись домой, на улицах восточного Алеппо работают российские специалисты международного противоминного центра. Отступая, боевики заложили взрывчатку в домах и больницах.

В провинции Алеппо продолжают работать мобильные бригады российских медиков. Помощь оказана более чем 130 мирным жителям. Возвращающиеся в некогда крупнейший сирийский город люди собираются у пунктов выдачи гуманитарной помощи, получают горячее питание, предметы первой необходимости и теплые вещи. И слышат русскую речь. Некоторые даже выучили несколько слов.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.