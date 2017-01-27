В мире вспоминают жертв Холокоста

Теги: В мире война память холокост

Во всем мире в пятницу вспоминают жертв Холокоста. Именно в этот день 1945 года советские войска освободили лагерь смерти "Освенцим" ("Аушвиц"). Там, по разным данным, погибли от полутора до четырех миллионов евреев.

В пятницу в мире отмечают День памяти жертв Холокоста, передает "ТВ Центр". Во время Второй мировой войны фашисты массово истребили шесть миллионов евреев. Дата выбрана не случайно - именно 27 января 1945 года советские войска на территории Польши освободили крупнейший нацистский лагерь смерти "Освенцим". В нем, по разным оценкам, погибли от полутора до четырех миллионов человек. Большинство из которых были евреи. В 2005 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о Дне памяти жертв Холокоста. Инициаторами документа выступили Израиль, Россия, Украина, Канада, Австралия и США, их поддержали еще более 90 государств. В память о погибших воздвигнуты мемориалы и открыты музеи во многих странах мира.