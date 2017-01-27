Большинство россиян считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей

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Большая часть россиян считает приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Согласно исследованию Российского государственного социального университета, при этом большая часть опрошенных рассчитывает, что будущая пенсия составит не менее 70% заработка.

Большинство россиян считают приемлемой пенсию менее 30 тысяч рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Российского государственного социального университета.

Опрос предлагал гражданам оценить приемлемый размер своей будущей пенсии. Большая часть респондентов (36,5%) назвали сумму в 20-30 тысяч рублей. Второй по популярности вариант - 15-20 тысяч - выбрали 28,1% россиян. Сумму в 10-15 тысяч в качестве приемлемой пенсии назвали 11,4%. От 30 до 40 тысяч рублей хотели бы получать 22,7% людей.

Эксперты полагают, что столь скромные запросы россиян связаны с тем, что свою будущую пенсию они рассчитывают исходя из среднего размера пенсии в настоящий момент, который составляет чуть больше 13 тысяч рублей.

"Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно", - отметила ректор РГСУ Наталья Починок.

При этом, согласно опросу, россияне ожидают от пенсии значительного коэффициента замещения. Только 15% опрошенных оценили будущий размер пенсии в менее 30% от зарплаты. 20% респондентов ожидают, что пенсия составит 40-50% заработка, 19% ориентировались на 40-50%. Большинство же – 36% опрошенных – ожидают, что пенсия составит 70% их заработка. По словам управляющего директора по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павла Митрофанова, такие ожидания связаны со средним по России размером зарплаты.

"На фоне размера средней зарплаты по стране ожидания по пенсии в размере 20–30 тысяч рублей выглядят вполне логичными и соответствуют довольно высокому коэффициенту замещения", - сказал он.

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