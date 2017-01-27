Пентагон обвинил Россию в создании оружия против спутников

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Главный стратег Пентагона заявил, что Россия разрабатывает оружие против спутников в космическом пространстве, в том числе и лазерное. Использование этих средств превратит американские аппараты в мусор, который будет препятствовать доступу в космос.

Россия разрабатывает различное оружие для уничтожения спутников в космосе, в том числе и лазерное оружие. Об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона.

По его словам, разрабатываемое Москвой оружие будет представлять угрозу именно американским спутникам. Атаки на них превратят аппараты в мусор, что, в свою очередь, создаст препятствия для полетов в космос.

При этом Хайтен заметил, что Россия начала разработку оружия для уничтожения спутников еще в 80-ых. Занимается этим не только Россия, но и Китай.

"Не в столь отдаленном будущем Россия и Китай смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, лучший способ остановить войну - это быть готовыми к войне. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы сделаем так, что все будут знать о нашей готовности к войне", - добавил генерал.