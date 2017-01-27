Бывший депутат Госдумы дал показания против Януковича

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Бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене в отношении экс-президента страны Виктора Януковича. Процесс по делу может начаться уже в марте. В феврале планируется завершить следственные действия.

Бывший депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к ГПУ.

Процесс по делу Януковича может начаться уже в марте. В феврале планируется завершить следственные действия. По данным источника, Вороненков сам проявил инициативу, "вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Экс-депутат частично подтвердил показания, которые ранее дал ГПУ другой российский экс-парламентарий Илья Пономарев, который до недавнего времени считался ключевым свидетелем по делу. Генпрокурор Украины подтвердил, что в рамках расследования допрошены уже два бывших российских депутата.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы России. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск России на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита (помощника президента России Владислава) Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - рассказал он в эфире украинского телевидения 22 января.

Источник не исключил, что именно по итогам допроса Вороненкова Януковичу были предъявлены обвинения в государственной измене, заключавшейся в приглашении российских войск на территорию страны.

В России Вороненкова подозревают в причастности к организации хищения здания в центре Москвы. СКР пытался лишить его депутатской неприкосновенности. Ранее стало известно, что Вороненков вместе со своей супругой, бывшим депутатом Госдумы от "Единой России" Марией Максаковой переехали из Москвы в Киев.

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