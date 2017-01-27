Беременная женщина вылетела из скорой после ДТП. Видео

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Беременная женщина пострадала в результате ДТП с участием скорой помощи на Колыме. От удара она буквально вылетела из автомобиля и упала на асфальт. По словам медиков, ее жизни и жизни ребенка ничего не угрожает.

Жуткое ДТП произошло на федеральной трассе "Колыма". В результате ДТП с участием скорой помощи из нее буквально вылетела беременная женщина.

Авария произошла накануне на 9-ом километре трассы. На записи с регистратора, которую публикует Life, видно, как "УАЗик" скорой помощи заносит на дороге и он вылетает на встречную полосу, где врезается в легковой автомобиль.

От удара двери скорой распахнулись и из салона выпала женщина. Беременную доставили в местную больницу. Ее жизни, а также жизни ребенка, ничего не угрожает.