В Пензе произошли новые прорывы теплотрасс

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Новые порывы теплотрасс произошли ночью в Пензе. В настоящее время без тепла остаются 165 домов, заявляют в мэрии города По данным МЧС, тепла нет в 225 домах.

В Пензе после крупной коммунальной аварии восстановлено отопление в 75% жилых домов, больницах и школах. Однако ночью произошли новые прорывы теплотрасс и пока без тепла остаются 165 домов, передает "ТВ Центр".

Накануне днем на местной ТЭЦ во время гидравлических испытаний произошел резкий скачок давления, что вызвало взрыв в главном корпусе. Обрушилась кровля здания площадью около пятисот квадратных метров. На месте погиб рабочий.

Без теплоснабжения остались 75 тысяч горожан, десятки больниц, школ и детских садов.