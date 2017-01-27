В аэропортах Москвы отменили и задержали около 20 рейсов

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Аэропорты Москвы задержали и отменили около 20 рейсов из-за снегопада, который обрушился на столицу накануне.

Непогода нарушила график работы столичных аэропортах. Воздушные гавани отменили и задержали почти 20 рейсов, сообщает "Интерфакс".

В "Домодедово" задержано девять рейсов, еще два отменено. В "Шереметьево" четыре рейса задержано и четыре отменено. Во Внуково отмен и задержек рейсов нет.

Накануне на Москву вновь обрушился снегопад. В городе выпало 4 миллиметра осадков. Таким образом, месячная норма была выполнена досрочно, отмечают в Гидрометцентре.