Песков назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа

Теги: Политика путин песков

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в субботу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что беседа состоится в эти выходные.

Кремль подтвердил информацию американских СМИ о предстоящих телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, беседа лидеров России и США состоится уже в эту субботу. Об этом пишет ТАСС.

О возможном разговоре Путина и Трампа в эти выходные ранее сообщили американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом Доме. Американский президент в интервью Fox News сказал, что рассчитывает на беседу с Путиным в ближайшее время.

Последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали в середине ноября.