Водителя упавшего в Москву-реку автомобиля удалось спасти

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Спасатели МЧС достали из Москвы-реки автомобиль Subaru Forester. Машина пробила ограждение и рухнула в воду после столкновения с другим транспортным средством. Авария произошла на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала. Девушку-водителя Subaru удалось спасти и передать медикам.

Автомобиль, за рулем которого находилась девушка, упал в Москва-реку. В результате столкновения с другой машиной водитель не справилась с управлением. Принадлежащий ей Subaru Forester пробил парапет Ростовской набережной и рухнул в воду напротив Киевского вокзала.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из воды девушку-водителя. Пострадавшую госпитализировали.

По данным Life, автомобиль упал в Москва-реку на Саввинской набережной. На помощь пострадавшей бросился оказавшийся неподалеку сотрудник полиции. Мужчина нырнул в холодную воду и вытащил из автомобиля девушку. После этого еще один очевидец помог им выбраться из воды.

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