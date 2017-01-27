Эксперт: Россия развеяла мифы о военном отставании после операции в Сирии

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России удалось развеять мифы о военном отставании после демонстрации своего оружия в Сирии. Об этом сказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, российская армия - безусловный лидер в секторе боевой авиации. Кроме этого, эксперт считает, что главное - это не гонка за новыми технологиями, а эффективность применения оружия.

России не нужно гнаться за новым оружием, так как главное – это его эффективность. Именно так проявила себя армия во время операции в Сирии. Такую позицию в эфире программы "События. 25-й час" выразил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Эксперт считает мифами заявления о военном отставании российской армии.

"Надо смотреть по секторам. Есть сектора, где мы безусловные лидеры. Это боевая авиация, система ПВО. Многие из них превосходят американские. Есть сектора, где мы отстали. БПЛА. Лучшая картинка, которую мы видим из Сирии, она с израильских аппаратов. Но Минобороны дает себе отчет в отставании. Сейчас несколько государственных и частных компаний усиленно разрабатывают беспилотные летальные аппараты. Поэтому мы преодолеем это. В целом мы на уровне. И то, как показало себя наше оружие (во время операции в Сирии – прим. ред.) – многие мифы о нашем отставании были развеяны.

Тут же вопрос не в том, кто первый добежит, это не спринтерская гонка, а в том, кто эффективнее работает. Наша авиация на уровне НАТО проводит операцию на протяжении 16 месяцев. Наш флот доставляет через массу морей, через Босфор, а иногда вокруг Европы огромное количество грузов. У нас вообще такой операции флота, я говорю о "Сирийском экспрессе", ее не было не то чтобы в российские и советские времена, ее не было со времен Петра I, чтобы с такой интенсивностью корабли ходили и снабжали нашу группировку и сирийскую армию", - сказал Пухов.

Программа "События. 25-й час"