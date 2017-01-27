Лавров сообщил о переносе даты межсирийских переговоров в Женеве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о переносе даты переговоров по сирийскому урегулированию, запланированных на 8 февраля. По его словам, они состоятся в конце месяца. Министр подчеркнул, что больше отговорок для откладывания переговоров быть не должно.

Переговоры по Сирии в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Вновь эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что больше отговорок для откладывания переговоров по сирийскому вопросу после установления перемирия быть не должно. Министр также подтвердил, что представители Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии не приняли приглашение приехать на встречу в Москву.

Лавров отметил, что на переговорах в Женеве необходимо приступить к работе над новой сирийской конституцией. По его словам, российский проект документа обобщал предложения правительства и оппозиции САР за последние годы. При этом министр подчеркнул, что российская сторона не стремится навязать свои предложения. Москва рассчитывает, что все стороны ознакомятся с проектом конституции до переговоров в Женеве.

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