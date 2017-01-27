Двое рабочих погибли под колесами электрички в Москве

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Электричка сбила трех рабочих на западе Москвы. Двое из них скончались от полученных травм.

Три человека попали под колеса электрички в Москве. Инцидент произошел минувшей ночью в районе платформы "Рабочий поселок" Белорусского направления".

Как сообщили в Следственном комитете, группа строителей переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и попала под электропоезд.

Все трое с тяжелыми травмами были доставлены в больнице. Двое их них позднее скончались.