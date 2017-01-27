Под завалами сгоревшего скалодрома в Петербурге нашли тела двух погибших

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В Санкт-Петербурге при разборе завалов после пожара в административно-производственном здании, на территории которого располагался скалодром, нашли тело погибшего. Таким образом, число жертв возросло до двух человек. В результате пожара пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В результате пожара в административно-производственном здании в Санкт-Петербурге погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Обнаружено тело второго погибшего", - говорится в сообщении.

Пожар начался накануне днем. Его площадь составила 1 тысячу квадратных метров. Выяснилось, что на территории здания располагался скалодром. Во время пожара произошло обрушение на площади 800 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 17:10 26 января. Работы по проливке конструкций и разбору завалов продолжались до 1:25 27 января.

В результате пожара пострадали четыре человека. Двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, еще двое - доставлены в Военно-медицинскую академию.

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