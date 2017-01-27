Госдума в окончательном чтении декриминализировала побои

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Депутаты Госдумы в пятницу в окончательном чтении одобрили законопроект о декриминализации побоев. Документ переводит этот проступок в разряд административных правонарушений, если он совершен впервые. В Госдуме назвали принятие законопроекта "восстановлением баланса ответственности".

Государственная дума в окончательном, третьем чтении приняла резонансный закон о декриминализации побоев среди родственников. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Использование силы в отношении близких переведено из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Но только если это произошло впервые, и не был причинен вред здоровью.

В пятницу депутаты также приступают к рассмотрению сразу двух важных законопроектов. Это президентские поправки по ужесточению антикоррупционных норм и предложенный правительством документ о введении наказания за опасное вождение. Лихачей, создающих аварийные ситуации, предлагают штрафовать на пять тысяч рублей.