В Петербурге почтят память жертв блокады

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В Санкт-Петербурге и по всей России отмечают великую дату — ровно 73 года назад советские солдаты освободили Ленинград от фашистской блокады. И для жителей закончились мучительные 900 дней смерти, голода и страха. В Северной столице весь день будут проходить памятные мероприятия.

8 сентября 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо, жители не сразу осознали, что их ждет. В первые дни блокадной зимы, как только встал лед, по Ладоге пошли полуторки. В город везли продовольствие. Из города вывозили тысячи людей. Многим казалось: это надежда на спасение. Когда весной 42-го растаял лед, Ладога была черная до самого горизонта от всплывших трупов.

Слишком прицельно били фашистские авиаторы, слишком часто ломался ладожский лед под тяжелыми грузовиками. Блокадники вспоминают: в эвакуацию отправляться боялись. Отец Лидии Моховой работал шофером на Ладоге. Возможно, именно благодаря его решению не ехать, она осталась жива.

"Устроилась в училище, делали снаряды там, чинили бронепоезда", - рассказывает женщина.

Музей на берегу Ладожского озера в честь легендарной "Дороги жизни" недавно открыт после большой реконструкции, сообщает "ТВ Центр". Главное здание теперь напоминает глыбу льда. Внутри устроили интерактивную экскурсию: поездку как тогда, по льду, на полуторке. Дети-пассажиры визжат от страха. Про мучительный голод, про блокадные 125 граммов хлеба, про котят, которые стоили в городе в десять раз дороже хлеба, потому что могли ловить крыс, пожиравших скудные запасы еды — старики могли бы рассказать лучше любого экскурсовода.

"Плачу все время, все воспоминания о нашей тяжелой жизни. Противотанковые мины мы, дети, делали. Мне было 12 лет", - вспоминает о страшном времени блокадница Валентина Ефимова.

Светлое воспоминание о мирной жизни - пассажирский автобус АЛ-2. В годы войны и он принимал участие в эвакуации. С места, где сейчас установлен мемориал "Разорванное кольцо", наравне с полуторками уходили вглубь Ладоги и бело-голубые автобусы. Тяжелые машины выпускали на лед только в самые сильные морозы – они везли в эвакуацию самых маленьких детей.

На дне вечно неспокойной Ладоги осталось 10 таких автобусов – детских могил. На капоте отреставрированного Ал-2 в музее ветераны оставляют свои красные гвоздики, которые хотели возложить у Вечного огня.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.