Матвиенко поставила терроризм в один ряд с фашизмом
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Терроризм представляет собой самую большую со времен Второй мировой войны угрозу, сопоставимую по последствиям с фашизмом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, создание антигитлеровской коалиции должен стать ориентиром в борьбе с терроризмом.
Валентина Матвиенко в пятницу почтила памяти жертв блокадного Ленинграда, передает "ТВ Центр". Председатель Совета Федерации возложила цветы к монументу "Родина-мать" на Пискарёвском кладбище. По её словам, сегодняшний день был и остаётся для всех символом мужества и стойкости. За время осады города, по разным оценкам, погибли от шести-сот тысяч до полутора миллионов человек.