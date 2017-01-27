Матвиенко поставила терроризм в один ряд с фашизмом

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Терроризм представляет собой самую большую со времен Второй мировой войны угрозу, сопоставимую по последствиям с фашизмом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, создание антигитлеровской коалиции должен стать ориентиром в борьбе с терроризмом.