Собянин: число детских кружков и секций в Москве выросло в 2 раза

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Количество детских кружков и секций в Москве выросло за последние годы в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения здания Центра детского творчества "Театр на набережной".

Число детских кружков и секций в Москве выросло за последние годы в два раза - до 120 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая новую сцену Центра детского творчества "Театр на набережной", передает "ТВ Центр".

Она была открыта после капитального ремонта. Само учреждение появилось более тридцати лет назад. Здесь профессионалы и юные актёры вместе работают над спектаклями. Новая сценическая площадка - это более 750 квадратные метров. Помещения располагаются на первых этажах жилого дома. За это время там провели полную перепланировку, заменили окна и коммуникации, переоборудовали зрительный зал, а сцена по оснащению теперь не уступает профессиональным театрам. В будущем центр планирует не только расширить свой репертуар, но и открыть новые направления обучения.

"В Москве за последние годы количество кружков, секций увеличилось почти вдвое, соответственно увеличилось и количество детей, которые посещают эти кружки. Возможно благодаря тому, что у нас улучшилась материальная база школ, они стали крупнее, у них стало больше возможностей, развиваются кружки и секции в домах творчества. Один из таких примеров - это удивительный "Театр на набережной", детский театр, который ютился в подвале. Сегодня он получил хорошее помещение, площадь его увеличилась почти втрое. Ну и на самом деле это не какой-то детский кружок, это уже настоящий театр, который может посоревноваться по своему оснащению со взрослыми театрами", - заявил Сергей Собянин.