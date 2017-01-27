В Москве почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи

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В Московском Доме музыки прошел концерт в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи в конце прошлого года.

В Москве исполнили музыку художественного руководителя Ансамбля имени Александрова, российского композитора Валерия Халилова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Концерт посвятили памяти артистов, погибших в авиакатастрофе под Сочи. Вечер начался с минуты молчания. После чего перед гостями выступили солисты Большого театра и Государственного академического хора.

Ту-154 разбился 25 декабря после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - хор, военнослужащие, журналисты трех российских телеканалов и общественный деятель Елизавета Глинка.