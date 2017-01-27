Госдума попросила 4 млрд рублей на зарплату депутатам

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На обеспечение деятельности Госдумы в 2017 году предусмотрено на 400 миллионов больше, чем в прошлом году. На нужды парламента заложено более десяти миллиардов рублей. В частности, на зарплаты депутатам и их советникам планируют выделить четыре миллиарда рублей. Такая сумма зафиксирована в проекте бюджетной сметы.

Госдума на работу в 2017 году может получить из федерального бюджета более десяти миллиардов рублей, что на 400 миллионов больше, чем в 2016 году, пишет газета "Известия".

Согласно проекту сметы, которую должны утвердить в феврале, на обеспечение деятельности депутатов и их помощников предполагается выделить более четырех миллиардов рублей.

В частности, фонд оплаты труда помощников депутатов в избирательных округах вырос на 552 миллиона рублей. Это произошло в связи с увеличением количества сотрудников. Еще на 38 миллионов рублей выросло содержание сотрудников аппарата ГД. Это произошло за счет появления 16 советников руководителей фракций в ГД, по четыре у каждого.

На оплату услуг специальных залов для официальных лиц и делегаций в аэропортах и на вокзалах предусмотрено 34,5 миллиона рублей. Еще 350 миллионов рублей запланировано потратить на проведение экспертно-аналитических и социологических исследований для обеспечения законотворческой деятельности депутатов.

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