Лавров планирует участвовать в Мюнхенской конференции
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой,
Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
"Планируется участие Сергея Лавров в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности", - сказала она.
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