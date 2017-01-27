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Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой,

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"Планируется участие Сергея Лавров в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности", - сказала она.

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