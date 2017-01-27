Росстат предложил провести перепись населения на сайте госуслуг

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Росстат и Минкомсвязь обсуждают возможность проведения всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет на портале государственных услуг. По оценкам главы Росстата Александра Суринова, примерно половина населения будет переписана по бумаге. Это связано с "вопросами психологии", пояснил он.

Очередную перепись населения России, которая пройдет с 1 по 30 октября 2020 года, могут провести через интернет на портале государственных услуг. В настоящий момент такую возможность обсуждают Росстат и Минкомсвязь, передает ТАСС.

Как сообщил агентству глава Росстата Александр Суринов, в Минкомсвязи поддерживают инициативу по онлайн-переписи, однако этот вопрос находится в стадии обсуждения, и никаких конкретных мер еще не было принято.

Говоря о плюсах новой услуги, он отметил возможность заполнить анкету тем людям, кому неудобно принять дома переписчика. В частности, это касается тех людей, которые много работают, пояснил Суринов.

Кроме этого, примерно половина населения страны все равно будет переписано на бумаге. "Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии", - добавил он.

В прошлый раз перепись прошла в 2010 году. Тогда участие в ней приняли 142 миллиона человек.

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