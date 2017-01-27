Cпасшего девушку из тонущей машины полицейского наградят

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Сотрудника полиции Алексея Коняева, спасшего девушку из тонущей в Москве-реке машины, представят к награде. Автоинспектор с обморожением доставлен в больницу. ДТП произошло накануне вечером на набережной напротив Киевского вокзала.

Сотрудника полиции капитана Алексея Коняева представят к награде за спасение женщины из тонущего автомобиля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Сотрудник ДПС Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину из салона. Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег", - рассказала она.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП автомобиль Subaru Forester пробил ограждение и рухнул в воду. Авария произошла на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала.

Сотрудник ДПС спас девушку-водителя Subaru. Ее передали медикам. Сам полицейский был госпитализирован с обморожением. Автомобиль удалось поднять из воды с помощью специального крана МЧС.

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